Башкиров Федор Митрофанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
12.09.1909 ст.
Мать ребёнка: Матрена Стефановна
ГАНО: Ф. Д-156, Оп. 1, д. 4415. Башкировы - переселенцы из Саратовской губернии.
Место жительства
До 1909
Старый Пичеур, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Саратовская область, Хвалынский уезд, Старо-Пичеурская волость
Восприемник
21.02.1910 ст.
Восприемник Аргуткина Прокопия Васильевича (20.02.1910 г.р.) (ГААК: Ф. 144, Оп. 6, Д. 1582). Аргуткины - переселенцы из Саратовской губернии (Хвалынский уезд, Старо-Пичеурская волость, д. Найман).
Смерть
Неизвестно