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Башкиров Федор Митрофанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВМ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.09.1909 ст.

Сын: Башкиров Петр Федорович

Мать ребёнка: Матрена Стефановна

Лушниково, Тальменский муниципальный район, Алтайский край
ГАНО: Ф. Д-156, Оп. 1, д. 4415. Башкировы - переселенцы из Саратовской губернии.
Место жительства
До 1909
Старый Пичеур, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Саратовская область, Хвалынский уезд, Старо-Пичеурская волость
Восприемник
21.02.1910 ст.
Лушниково, Тальменский муниципальный район, Алтайский край
Восприемник Аргуткина Прокопия Васильевича (20.02.1910 г.р.) (ГААК: Ф. 144, Оп. 6, Д. 1582). Аргуткины - переселенцы из Саратовской губернии (Хвалынский уезд, Старо-Пичеурская волость, д. Найман).
Смерть
Неизвестно
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