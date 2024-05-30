Авдюкова Елизавета Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.10.1906
Дата смерти23.01.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.10.1031
Дочь: Авдюкова Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Авдюков Иван Васильевич
Рождение
17.10.1906
Отец: Бызов Максим
Мать: Бызова Анна
Рождение ребёнка
28.08.1928
Дочь: Бызова Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Авдюков Иван Васильевич
Рождение ребёнка
07.12.1934
Отец ребёнка: Авдюков Иван Васильевич
Рождение ребёнка
29.08.1940
Сын: Авдюков Владимир Иванович
Отец ребёнка: Авдюков Иван Васильевич
Рождение ребёнка
23.12.1946
Дочь: Ходырева Анна Ивановна
Отец ребёнка: Авдюков Иван Васильевич
Смерть
23.01.1975