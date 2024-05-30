Авдюкова Елизавета Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдюкова Елизавета Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1906

Дата смерти

23.01.1975

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.10.1031

Дочь: Авдюкова Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Авдюков Иван Васильевич

Рождение
17.10.1906

Отец: Бызов Максим

Мать: Бызова Анна

Рождение ребёнка
28.08.1928

Дочь: Бызова Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Авдюков Иван Васильевич

Рождение ребёнка
07.12.1934

Сын: Авдюков Николай Иванович

Отец ребёнка: Авдюков Иван Васильевич

Рождение ребёнка
29.08.1940

Сын: Авдюков Владимир Иванович

Отец ребёнка: Авдюков Иван Васильевич

Рождение ребёнка
23.12.1946

Дочь: Ходырева Анна Ивановна

Отец ребёнка: Авдюков Иван Васильевич

Смерть
23.01.1975

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