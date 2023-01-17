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Мясникова Мария Михайлова

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Место рождения

Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд

Дата рождения

Около 1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд
приёмная дочь Александра Петровича Мясникова
Бракосочетание
04.02.1908 ст.

Муж: Мясников Степан Никитин

Останково, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Поручители по жениху: деревни Новых Челнов крестьяне: Гавриил Борисов Лакомкин, Димитрий Матвеев Новичков и Стефан Павлов Мясников; по невесте: деревни Новых Челнов крестьяне: Иоанн Васильев Новичков,... Показать все
Рождение ребёнка
26.10.1908 ст.

Сын: Мясников Иван Степанов

Отец ребёнка: Мясников Степан Никитин

Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
24.01.1914 ст.

Дочь: Нина Степанова

Отец ребёнка: Мясников Степан Никитин

Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд
Родители: деревни Новых Челнов запасный старший унтер-офицер Стефан Никитин Мясников и законная жена его Мария Михайлова, оба православные
Смерть
Неизвестно
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