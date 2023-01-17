Мясникова Мария Михайлова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1887
Отец: не указан
Мать: не указана
приёмная дочь Александра Петровича Мясникова
Бракосочетание
04.02.1908 ст.
Останково, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Поручители по жениху: деревни Новых Челнов крестьяне: Гавриил Борисов Лакомкин, Димитрий Матвеев Новичков и Стефан Павлов Мясников; по невесте: деревни Новых Челнов крестьяне: Иоанн Васильев Новичков,... Показать все
Рождение ребёнка
26.10.1908 ст.
Отец ребёнка: Мясников Степан Никитин
Рождение ребёнка
24.01.1914 ст.
Дочь: Нина Степанова
Отец ребёнка: Мясников Степан Никитин
Родители: деревни Новых Челнов запасный старший унтер-офицер Стефан Никитин Мясников и законная жена его Мария Михайлова, оба православные
Смерть
Неизвестно