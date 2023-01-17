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Осипов Сергей Тарасович
Осипов Сергей Тарасович
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Место рождения
Малая Малышевка
, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Дата рождения
1887
Дата смерти
02.03.1889
Пол
Мужской
Отец
Осипов Тарас Сергеевич
Мать
Осипова Параскева Клементьевна
Дети
Не указаны
Добавил:
НК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец:
Осипов Тарас Сергеевич
Мать:
Осипова Параскева Клементьевна
Малая Малышевка
, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
02.03.1889
Малая Малышевка
, Кинельский муниципальный район, Самарская область
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