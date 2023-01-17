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Осипов Сергей Тарасович

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Место рождения

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

02.03.1889

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Осипов Тарас Сергеевич

Мать: Осипова Параскева Клементьевна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
02.03.1889
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
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