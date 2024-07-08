Горбатенко Анатолий Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.12.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1966
Бракосочетание
13.01.1990
Рождение ребёнка
15.08.1990
Дочь: Фурсенко (Горбатенко) Ирина Анатольевна
Мать ребёнка: Горбатенко (Любич) Светлана Валериевна
Рождение ребёнка
28.04.1994
Дочь: Горбатенко Алексанлра Анатолиевна
Мать ребёнка: Горбатенко (Любич) Светлана Валериевна