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Горбатенко Анатолий Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.1966

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1966

Отец: Горбатенко Юрий Петрович

Мать: Горбатенко (Огаркова) Александра Тимофеевна

Бракосочетание
13.01.1990

Жена: Горбатенко (Любич) Светлана Валериевна

Рождение ребёнка
15.08.1990

Дочь: Фурсенко (Горбатенко) Ирина Анатольевна

Мать ребёнка: Горбатенко (Любич) Светлана Валериевна

Рождение ребёнка
28.04.1994

Дочь: Горбатенко Алексанлра Анатолиевна

Мать ребёнка: Горбатенко (Любич) Светлана Валериевна

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