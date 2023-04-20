Шапкина Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.06.1962
Сын: Шапкин Андрей Александрович
Отец ребёнка: Шапкин Александр Иванович
Турки, Турковский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шапкин Игорь Александрович
Отец ребёнка: Шапкин Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шапкина Юрий Александрович
Отец ребёнка: Шапкин Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно