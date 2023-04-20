Шапкина Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шапкина Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.06.1962

Сын: Шапкин Андрей Александрович

Отец ребёнка: Шапкин Александр Иванович

Турки, Турковский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шапкин Игорь Александрович

Отец ребёнка: Шапкин Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шапкина Юрий Александрович

Отец ребёнка: Шапкин Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шапкин Александр Иванович

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