Китайкина (Тырыкова) Наталия Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Китайкина (Тырыкова) Наталия Георгиевна

Место рождения

Кунинская, Тундринская волость, Сургутский уезд

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Тырыков Георгий Стефанович

Мать: Тырыкова Мария Иоанновна

Кунинская, Тундринская волость, Сургутский уезд
Бракосочетание
1911

Муж: Китайкин Лев Яковлевич

Кунинская, Тундринская волость, Сургутский уезд
Рождение ребёнка
1912

Сын: Китайкин Евстафий Львович

Отец ребёнка: Китайкин Лев Яковлевич

Чебыковы, Самаровская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Наталия Львовна

Отец ребёнка: Китайкин Лев Яковлевич

Чебыковы, Самаровская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
1916

Сын: Китайкин Макарий Львович

Отец ребёнка: Китайкин Лев Яковлевич

Чебыковы, Самаровская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
1918

Сын: Китайкин Тихон Львович

Отец ребёнка: Китайкин Лев Яковлевич

Чебыковы, Самаровская волость, Тобольский уезд
Смерть
Неизвестно

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