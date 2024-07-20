Китайкина (Тырыкова) Наталия Георгиевна
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Бракосочетание
1911
Рождение ребёнка
1912
Сын: Китайкин Евстафий Львович
Отец ребёнка: Китайкин Лев Яковлевич
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Наталия Львовна
Отец ребёнка: Китайкин Лев Яковлевич
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Китайкин Лев Яковлевич
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Китайкин Лев Яковлевич
Смерть
Неизвестно