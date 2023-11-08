Петрухина (Новикова) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Андреанова Светлана Александровна
Отец ребёнка: Петрухин Александр Николаевич
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Парьева Валентина
Отец ребёнка: Петрухин Александр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1977
Волгоград