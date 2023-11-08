Петрухина (Новикова) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетрухина (Новикова) Мария Васильевна

Петрухина (Новикова) Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1977

Пол

Женский

Добавил:

МЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Андреанова Светлана Александровна

Отец ребёнка: Петрухин Александр Николаевич

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Парьева Валентина

Отец ребёнка: Петрухин Александр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петрухин Александр Николаевич

Смерть
1977
Волгоград
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close