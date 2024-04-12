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Дардур Дмитрий Юрьевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Около 1848

Пол

Мужской

Отец

Около 1752 г.р.

Мать

Около 1761 г.р.

Жена

Около 1803 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: Дардур Юрий Федорович

Мать: Дардур Параскева

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Дардур Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Дардур Евфимия

Бракосочетание
До 1829

Жена: Дардур Евфимия

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Дардур Федор Дмитриевич

Мать ребёнка: Дардур Евфимия

Смерть
Около 1848
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
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