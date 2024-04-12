Дардур Дмитрий Юрьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиОколо 1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: Дардур Юрий Федорович
Мать: Дардур Параскева
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Дардур Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Дардур Евфимия
Бракосочетание
До 1829
Жена: Дардур Евфимия
Рождение ребёнка
Около 1832
Мать ребёнка: Дардур Евфимия
Смерть
Около 1848
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно