Булаев Иван Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булаев Иван Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

25.01.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Булаев Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Чеканова Фекла Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Булаев Николай Иванович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чеканова Фекла Петровна

Смерть
25.01.1943
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
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