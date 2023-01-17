Булаев Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти25.01.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чеканова Фекла Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чеканова Фекла Петровна
Смерть
25.01.1943
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область