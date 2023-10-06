Зыкова Ксения Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыкова Ксения Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.08.1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1984 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1987

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пупышев Сергей Юрьевич

Рождение ребёнка
31.01.2005

Сын: Пупышев Иван Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
21.04.2008

Дочь: Пупышева Арианна Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
02.06.2013

Дочь: Пупышева Александра Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

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