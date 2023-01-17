Губина Параскева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губина Параскева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1838 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Василий

Отец ребёнка: Губин Василий

Талицкий Чамлык, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Губин Василий

Талицкий Чамлык, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
08.09.1862

Сын: Губин Михаил

Отец ребёнка: Губин Василий

Талицкий Чамлык, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Губин Петр

Отец ребёнка: Губин Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губин Василий

Смерть
Неизвестно
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