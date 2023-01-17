Губина Параскева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Василий
Отец ребёнка: Губин Василий
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Губин Василий
Рождение ребёнка
08.09.1862
Сын: Губин Михаил
Отец ребёнка: Губин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Губин Петр
Отец ребёнка: Губин Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Губин Василий
Смерть
Неизвестно