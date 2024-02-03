Кожевникова м — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожевникова м

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кожевников д Александрович

Отец ребёнка: Кожевников Александр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кожевникова о Александровна

Отец ребёнка: Кожевников Александр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кожевникова п Александровна

Отец ребёнка: Кожевников Александр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кожевникова Прасковия Александровна

Отец ребёнка: Кожевников Александр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кожевников Михаил Александрович

Отец ребёнка: Кожевников Александр Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кожевников Александр Александрович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Кожевников Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Кожевников Александр Александрович

Смерть
Неизвестно

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