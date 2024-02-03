Кожевникова м
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кожевников д Александрович
Отец ребёнка: Кожевников Александр Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кожевникова о Александровна
Отец ребёнка: Кожевников Александр Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кожевникова п Александровна
Отец ребёнка: Кожевников Александр Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кожевникова Прасковия Александровна
Отец ребёнка: Кожевников Александр Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кожевников Михаил Александрович
Отец ребёнка: Кожевников Александр Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1913
Сын: Кожевников Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Кожевников Александр Александрович
Смерть
Неизвестно