Горковенко Иван Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горковенко Иван Кузьмич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горковенко Кузьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.06.1924

Сын: Горковенко Евгений Иванович

Мать ребёнка: Горковенко Елена Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Горковенко Елена Романовна

Образование
Неизвестно
церковно-приходской школы
4класса
Смерть
Неизвестно
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