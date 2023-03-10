Горковенко Иван Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Горковенко Кузьма
Рождение ребёнка
06.06.1924
Сын: Горковенко Евгений Иванович
Мать ребёнка: Горковенко Елена Романовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Горковенко Елена Романовна
Образование
Неизвестно
церковно-приходской школы
4класса
Смерть
Неизвестно