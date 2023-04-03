Коломиец Алексей Евдокимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коломиец Алексей Евдокимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Коломейцев Евдоким Алексеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Алексеева

Мать ребёнка: Коломиец Агрипина Васильева

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коломийцев Тимофей Алексеев

Мать ребёнка: Коломиец Агрипина Васильева

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коломиец Агрипина Васильева

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Ф135 оп47 д386 Бр.об.с.Старомарьевского. 1.Брак №25 27.10.1889 Стр 4 и4 оборот. Алексей Евдакимов Коломиец -жених 22лет того же села крестьянин Мк Покровская церковь запись №85(даты нет ) Агриппина Ва... Показать все
Смерть
Неизвестно
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