Коломиец Алексей Евдокимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Коломейцев Евдоким Алексеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Алексеева
Мать ребёнка: Коломиец Агрипина Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коломийцев Тимофей Алексеев
Мать ребёнка: Коломиец Агрипина Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Ф135 оп47 д386 Бр.об.с.Старомарьевского. 1.Брак №25 27.10.1889 Стр 4 и4 оборот. Алексей Евдакимов Коломиец -жених 22лет того же села крестьянин Мк Покровская церковь запись №85(даты нет ) Агриппина Ва... Показать все
Смерть
Неизвестно