Гельд Кунигунда
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1834
Сын: Гельд Иоганн Андреас Готфритович
Отец ребёнка: Гельд Готфрит Иоганнесович
Рождение ребёнка
1836
Сын: Гельд Иоганн Гейнрих Готфритович
Отец ребёнка: Гельд Готфрит Иоганнесович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Гельд) Мария Элизабета Готфритовна
Отец ребёнка: Гельд Готфрит Иоганнесович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Гельд) София Элизабета Готфритовна
Отец ребёнка: Гельд Готфрит Иоганнесович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Гельд Иоганн Карл Готфритович
Отец ребёнка: Гельд Готфрит Иоганнесович
Рождение ребёнка
1851
Сын: Гельд Бальтазар Готфритович
Отец ребёнка: Гельд Готфрит Иоганнесович
Рождение ребёнка
1854
Сын: Гельд Иоганнес Готфритович
Отец ребёнка: Гельд Готфрит Иоганнесович
Смерть
Неизвестно