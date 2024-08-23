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Гельд Кунигунда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гельд Готфрит Иоганнесович

Рождение ребёнка
1834

Сын: Гельд Иоганн Андреас Готфритович

Отец ребёнка: Гельд Готфрит Иоганнесович

Филипповка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Гельд Иоганн Гейнрих Готфритович

Отец ребёнка: Гельд Готфрит Иоганнесович

Филипповка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Гельд) Мария Элизабета Готфритовна

Отец ребёнка: Гельд Готфрит Иоганнесович

Филипповка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Гельд) София Элизабета Готфритовна

Отец ребёнка: Гельд Готфрит Иоганнесович

Филипповка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Гельд Иоганн Карл Готфритович

Отец ребёнка: Гельд Готфрит Иоганнесович

Филипповка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Гельд Бальтазар Готфритович

Отец ребёнка: Гельд Готфрит Иоганнесович

Филипповка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Гельд Иоганнес Готфритович

Отец ребёнка: Гельд Готфрит Иоганнесович

Филипповка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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