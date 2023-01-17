Антропова Ксения Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.06.1885
Отец ребёнка: Антропов Василий Федотович
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Антропов Василий Федотович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антропов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Антропов Василий Федотович
Смерть
Неизвестно