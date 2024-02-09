Тельпуховский Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения04.06.1920
Дата смерти2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тельпуховский Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Тельпуховсеая (Борисовская) Анна Лукинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тельпуховский Валерий Николаевич
Мать ребёнка: Тельпуховсеая (Борисовская) Анна Лукинична
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.01.1948
Дочь: Галеева Галина Николаевна
Мать ребёнка: Тельпуховсеая (Борисовская) Анна Лукинична
Рождение ребёнка
06.05.1954
Дочь: Чуп Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Тельпуховсеая (Борисовская) Анна Лукинична
Смерть
2010
Краснодар, Богучарский муниципальный район, Воронежская область