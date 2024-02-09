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Тельпуховский Николай Иванович

Место рождения

Преображенский, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

04.06.1920

Дата смерти

2010

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Преображенский, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тельпуховский Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Тельпуховсеая (Борисовская) Анна Лукинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тельпуховский Валерий Николаевич

Мать ребёнка: Тельпуховсеая (Борисовская) Анна Лукинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тельпуховсеая (Борисовская) Анна Лукинична

Рождение ребёнка
10.01.1948

Дочь: Галеева Галина Николаевна

Мать ребёнка: Тельпуховсеая (Борисовская) Анна Лукинична

Рождение ребёнка
06.05.1954

Дочь: Чуп Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Тельпуховсеая (Борисовская) Анна Лукинична

Смерть
2010
Краснодар, Богучарский муниципальный район, Воронежская область

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