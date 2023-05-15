Вьюкова Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
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Рождение ребёнка
31.07.1892
Отец ребёнка: Вьюков Николай Семенович
Красное, Ленинск-Кузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
90 об
Рождение ребёнка
01.07.1903
Дочь: Вьюкова Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Вьюков Николай Семенович
Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно