Вьюкова Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вьюкова Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.07.1892

Сын: Вьюков Леонид Николаевич

Отец ребёнка: Вьюков Николай Семенович

Красное, Ленинск-Кузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
90 об
Рождение ребёнка
01.07.1903

Дочь: Вьюкова Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Вьюков Николай Семенович

Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вьюков Николай Семенович

Смерть
Неизвестно
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