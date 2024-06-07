Дресвянникова Дарья Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Дресвянникова) Ирина Демьяновна
Отец ребёнка: Дресвянников Демьян Фокеевич
Рождение ребёнка
1844
Сын: Дресвянников Яков Демьянович
Отец ребёнка: Дресвянников Демьян Фокеевич
Рождение ребёнка
1846
Сын: Дресвянников Максим Демьянович
Отец ребёнка: Дресвянников Демьян Фокеевич
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Дресвянникова) Анна Демьяновна
Отец ребёнка: Дресвянников Демьян Фокеевич
Смерть
Неизвестно