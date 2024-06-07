Дресвянникова Дарья Акимовна 1825 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дресвянникова Дарья Акимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дресвянников Демьян Фокеевич

Место жительства
Неизвестно
Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Дресвянникова) Ирина Демьяновна

Отец ребёнка: Дресвянников Демьян Фокеевич

Рождение ребёнка
1844

Сын: Дресвянников Яков Демьянович

Отец ребёнка: Дресвянников Демьян Фокеевич

Рождение ребёнка
1846

Сын: Дресвянников Максим Демьянович

Отец ребёнка: Дресвянников Демьян Фокеевич

Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Дресвянникова) Анна Демьяновна

Отец ребёнка: Дресвянников Демьян Фокеевич

Смерть
Неизвестно

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