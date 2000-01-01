Агафья Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Осипова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Симдянкин Иван Родионович

Рождение ребёнка
1841

Сын: Симдянкин Астафий Иванович

Отец ребёнка: Симдянкин Иван Родионович

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Симдянкин Иван Родионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симдянкин Иван Родионович

Смерть
Неизвестно
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