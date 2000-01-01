Петр Афонасьев Поксеватка Афонасьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петр Афонасьев Поксеватка Афонасьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1716

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: Афонасей Семенов Афонка Семенов

Мать: Ашава Иванова

Рождение ребёнка
1733

Сын: Еремей

Мать ребёнка: Акулина Максимова

Рождение ребёнка
1742

Дочь: Катерина

Мать ребёнка: Акулина Максимова

Рождение ребёнка
1745

Сын: Тимофей Петров

Мать ребёнка: Акулина Максимова

Рождение ребёнка
1749

Сын: Иван Петров

Мать ребёнка: Акулина Максимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Максимова

Смерть
Неизвестно
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