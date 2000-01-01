Петр Афонасьев Поксеватка Афонасьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1716
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: Афонасей Семенов Афонка Семенов
Мать: Ашава Иванова
Рождение ребёнка
1733
Сын: Еремей
Мать ребёнка: Акулина Максимова
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Катерина
Мать ребёнка: Акулина Максимова
Рождение ребёнка
1745
Сын: Тимофей Петров
Мать ребёнка: Акулина Максимова
Рождение ребёнка
1749
Сын: Иван Петров
Мать ребёнка: Акулина Максимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Максимова
Смерть
Неизвестно