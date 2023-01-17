Манаков Христофор Николаевич
Место рождения
Дата рождения14.05.1867
Дата смерти13.12.1961
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1867
Отец: Манаков Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Сын: Манаков Христофор Христофорович
Мать ребёнка: Манакова Мария Ефимовна
Рождение ребёнка
07.04.1901
Дочь: Орлова Мария Христофоровна
Мать ребёнка: Манакова Мария Ефимовна
Рождение ребёнка
25.04.1906
Дочь: Шольц Анна Христофоровна
Мать ребёнка: Манакова Мария Ефимовна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Манаков Василий Христофорович
Мать ребёнка: Манакова Мария Ефимовна
Рождение ребёнка
14.02.1910
Сын: Манаков Ефим Христофорович
Мать ребёнка: Манакова Мария Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сокол Любовь
Мать ребёнка: Манакова Мария Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Манаков Николай
Мать ребёнка: Манакова Мария Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Манакова Мария Ефимовна
Образование
Неизвестно
4 класса церковно-приходской школы
Работа или профессия
Неизвестно
Купец 1 гильдии
Смерть
13.12.1961
Похороны
Неизвестно