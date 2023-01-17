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Манаков Христофор Николаевич

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Место рождения

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

Дата рождения

14.05.1867

Дата смерти

13.12.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1867

Отец: Манаков Николай

Мать: не указана

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Манаков Христофор Христофорович

Мать ребёнка: Манакова Мария Ефимовна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
07.04.1901

Дочь: Орлова Мария Христофоровна

Мать ребёнка: Манакова Мария Ефимовна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
25.04.1906

Дочь: Шольц Анна Христофоровна

Мать ребёнка: Манакова Мария Ефимовна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Манаков Василий Христофорович

Мать ребёнка: Манакова Мария Ефимовна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
14.02.1910

Сын: Манаков Ефим Христофорович

Мать ребёнка: Манакова Мария Ефимовна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сокол Любовь

Мать ребёнка: Манакова Мария Ефимовна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Манаков Николай

Мать ребёнка: Манакова Мария Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Манакова Мария Ефимовна

Образование
Неизвестно
4 класса церковно-приходской школы
Работа или профессия
Неизвестно
Купец 1 гильдии
Смерть
13.12.1961
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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