Лукожев Осман Алиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лукожев Али
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукожева Марьям
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лукожева Марьям
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лукожева Марьям
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукожева Индира Османовна
Мать ребёнка: Лукожева Марьям
Смерть
Неизвестно