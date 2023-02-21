Лукожев Осман Алиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукожев Осман Алиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лукожев Али

Мать: Элесханова Хава Мустапаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукожева Марьям

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукожев Ислам Османович

Мать ребёнка: Лукожева Марьям

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукожев Давуд Османович

Мать ребёнка: Лукожева Марьям

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукожева Индира Османовна

Мать ребёнка: Лукожева Марьям

Смерть
Неизвестно
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