Рывкина (Швед) Софья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рывкина (Швед) Софья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1899 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1935 г.р.

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.01.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рывкин Абрам Янкелевич

Россия
Рождение ребёнка
03.08.1935

Дочь: Анна Абрамовна

Отец ребёнка: Рывкин Абрам Янкелевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рывкин Абрам Янкелевич

Смерть
1976
Похороны
Неизвестно
Рига, Кладбище Шмерли
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