Рывкина (Швед) Софья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.01.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рывкин Абрам Янкелевич
Россия
Рождение ребёнка
03.08.1935
Дочь: Анна Абрамовна
Отец ребёнка: Рывкин Абрам Янкелевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1976
Похороны
Неизвестно
Рига, Кладбище Шмерли