Горева (Носкова) Галина Александровна
Место рождения
Дата рождения22.01.1933
Дата смерти11.12.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1933
Рождение ребёнка
1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Отрадное, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
11.12.2017