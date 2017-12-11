Горева (Носкова) Галина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горева (Носкова) Галина Александровна

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Место рождения

Свирьстрой, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

22.01.1933

Дата смерти

11.12.2017

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

1912 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1933

Отец: Носков Александр Алексеевич

Мать: Носкова Клавдия Яковлевна

Свирьстрой, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Отрадное, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
11.12.2017
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