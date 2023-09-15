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Копина Таисия Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
После 1910

Муж: Копин Николай Павлович

Рождение ребёнка
21.02.1912 ст.

Дочь: Копина Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Копин Николай Павлович

Минино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник: крестьянская девица деревни Минина Анна Павлова Копина https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/409799#167
Рождение ребёнка
08.02.1913 ст.

Дочь: Копина Гали Николаевна

Отец ребёнка: Копин Николай Павлович

Минино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Восприемница: той же деревни крестьянская девица Надежда Ивановна Копина https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/410568#57
Рождение ребёнка
25.02.1914 ст.

Дочь: Копина Антонина Николаевна

Отец ребёнка: Копин Николай Павлович

Минино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Восприемница: Высоковской волости деревни Алексеева крестьянская девица Лидия Владимировна Артамошина https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/410568#8
Рождение ребёнка
21.11.1917 ст.

Дочь: Копина Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Копин Николай Павлович

Алексеево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Предположительно, т.к. запись о рождении внесена в метрику Дмитриевской Исаевской церкви. Восприемница: Высоковской волости деревни Алексеева крестьянская девица Лидия Владимировна Артамошина https:... Показать все
Смерть
Неизвестно

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