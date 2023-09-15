Копина Таисия Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
После 1910
Рождение ребёнка
21.02.1912 ст.
Дочь: Копина Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Копин Николай Павлович
Восприемник: крестьянская девица деревни Минина Анна Павлова Копина https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/409799#167
Рождение ребёнка
08.02.1913 ст.
Дочь: Копина Гали Николаевна
Отец ребёнка: Копин Николай Павлович
Восприемница: той же деревни крестьянская девица Надежда Ивановна Копина https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/410568#57
Рождение ребёнка
25.02.1914 ст.
Дочь: Копина Антонина Николаевна
Отец ребёнка: Копин Николай Павлович
Восприемница: Высоковской волости деревни Алексеева крестьянская девица Лидия Владимировна Артамошина https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/410568#8
Рождение ребёнка
21.11.1917 ст.
Дочь: Копина Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Копин Николай Павлович
Алексеево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Предположительно, т.к. запись о рождении внесена в метрику Дмитриевской Исаевской церкви. Восприемница: Высоковской волости деревни Алексеева крестьянская девица Лидия Владимировна Артамошина https:... Показать все
Смерть
Неизвестно