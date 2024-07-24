Тугай Данил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТугай Данил

Тугай Данил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тугай Павел Данилович

Мать ребёнка: Тугай Лукерья Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тугай Лукерья Федоровна

Рождение ребёнка
1895

Сын: Тугай Александр Данилович

Мать ребёнка: Тугай Лукерья Федоровна

Провтюки
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.