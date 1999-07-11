Ашмарин Виктор Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАшмарин Виктор Евгеньевич

Ашмарин Виктор Евгеньевич

avatar

Место рождения

Калья, Североуральский, Свердловская область

Дата рождения

09.07.1954

Дата смерти

11.07.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1954

Отец: Ашмарин Евгений Николаевич

Мать: Ашмарина Надежда Никитовна

Калья, Североуральский, Свердловская область
Бракосочетание
26.02.1977

Жена: Ашмарина Татьяна Алексеевна

Калья, Североуральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.07.1977

Дочь: Ахмедшина Екатерина Викторовна

Мать ребёнка: Ашмарина Татьяна Алексеевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.03.1983

Сын: Ашмарин Валентин Викторович

Мать ребёнка: Ашмарина Татьяна Алексеевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
11.07.1999
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close