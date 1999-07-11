Ашмарин Виктор Евгеньевич
Место рождения
Дата рождения09.07.1954
Дата смерти11.07.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1954
Бракосочетание
26.02.1977
Рождение ребёнка
15.07.1977
Дочь: Ахмедшина Екатерина Викторовна
Мать ребёнка: Ашмарина Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
16.03.1983
Сын: Ашмарин Валентин Викторович
Мать ребёнка: Ашмарина Татьяна Алексеевна
Смерть
11.07.1999