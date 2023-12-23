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Тухтарова Людмила Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.04.1949

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1949

Отец: Вершинин Григорий Иванович

Мать: Вершинина Анастасия Николаевна

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