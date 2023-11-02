Есина (Уморешова) Мария Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есина (Уморешова) Мария Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1914

Дата смерти

21.01.1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.10.1936

Дочь: Назарова Валентина Петровна

Отец ребёнка: Есин Петр Григорьевич

Рождение ребёнка
27.11.1939

Дочь: Родина Ольга Петровна

Отец ребёнка: Есин Петр Григорьевич

Рождение ребёнка
04.11.1946

Сын: Есин Владимир Петрович

Отец ребёнка: Есин Петр Григорьевич

Рождение ребёнка
24.11.1949

Сын: Есин Юрий Петрович

Отец ребёнка: Есин Петр Григорьевич

Рождение ребёнка
03.01.1952

Дочь: Плысак Нина Петровна

Отец ребёнка: Есин Петр Григорьевич

Рождение ребёнка
12.04.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Есин Петр Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Есин Петр Григорьевич

Смерть
21.01.1989
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