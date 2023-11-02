Есина (Уморешова) Мария Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1914
Дата смерти21.01.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.10.1936
Дочь: Назарова Валентина Петровна
Отец ребёнка: Есин Петр Григорьевич
Рождение ребёнка
27.11.1939
Дочь: Родина Ольга Петровна
Отец ребёнка: Есин Петр Григорьевич
Рождение ребёнка
04.11.1946
Отец ребёнка: Есин Петр Григорьевич
Рождение ребёнка
24.11.1949
Сын: Есин Юрий Петрович
Отец ребёнка: Есин Петр Григорьевич
Рождение ребёнка
03.01.1952
Дочь: Плысак Нина Петровна
Отец ребёнка: Есин Петр Григорьевич
Рождение ребёнка
12.04.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Есин Петр Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.01.1989