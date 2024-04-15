Евтеев Евгений Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1936
Дата смерти19.10.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1936
Работа или профессия
Неизвестно
комбайнер
Рождение ребёнка
02.12.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Евтеева (Воронова) Нина Ивановна
Рождение ребёнка
18.01.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Евтеева (Воронова) Нина Ивановна
Смерть
19.10.1983