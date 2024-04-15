Евтеев Евгений Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евтеев Евгений Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1936

Дата смерти

19.10.1983

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1911 г.р.

Дети

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Добавил:

ПД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1936

Отец: Евтеев Иван Федорович

Мать: Евтеева (Фетисова) Агафья Прокофьевна

Работа или профессия
Неизвестно
комбайнер
Рождение ребёнка
02.12.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евтеева (Воронова) Нина Ивановна

Рождение ребёнка
18.01.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евтеева (Воронова) Нина Ивановна

Смерть
19.10.1983

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