Иван (Иван-меньшой) Ларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван (Иван-меньшой) Ларионович

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Место рождения

Колодезное, Веневский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

1830

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Около 1806 г.р.
Около 1815 г.р.
Около 1818 г.р.
Около 1830 г.р.

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: Ларион Савельевич

Мать: не указана

Колодезное, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Антон Иванович

Мать ребёнка: не указана

Колодезное, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Лукьян Иванович

Мать ребёнка: не указана

Колодезное, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Семион Иванович

Мать ребёнка: не указана

Колодезное, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Ефрем Иванович

Мать ребёнка: не указана

Колодезное, Веневский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1830
Колодезное, Веневский муниципальный район, Тульская область
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