Иван (Иван-меньшой) Ларионович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1781
Дата смерти1830
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Отец: Ларион Савельевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Антон Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Лукьян Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Семион Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Ефрем Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1830