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Карамышев Александр Тимофеевич

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Место рождения

Аллаки, Каслинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

18.08.1926

Дата смерти

23.11.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ЮУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1926

Отец: Карамышев Тимофей Михайлович

Мать: Ефросинья Илларионовна

Аллаки, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
13.08.1953

Дочь: Касьяненко Римма Александровна

Мать ребёнка: Карамышева Юлия Степановна

Касли, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мурашова Нина Александровна

Мать ребёнка: Карамышева Юлия Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карамышева Лилия Александровна

Мать ребёнка: Карамышева Юлия Степановна

Смерть
23.11.1977
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