Карамышев Александр Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения18.08.1926
Дата смерти23.11.1977
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1926
Рождение ребёнка
13.08.1953
Дочь: Касьяненко Римма Александровна
Мать ребёнка: Карамышева Юлия Степановна
Касли, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мурашова Нина Александровна
Мать ребёнка: Карамышева Юлия Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карамышева Лилия Александровна
Мать ребёнка: Карамышева Юлия Степановна
Смерть
23.11.1977