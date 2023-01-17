(Кудряшова) Алла
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.09.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1988
Отец: Кудряшов Владимир
Мать: Кудряшова Татьяна
Рождение ребёнка
09.07.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Садыков Денис
Самара, Самара, Самарская область
Развод
Неизвестно
Муж: Садыков Денис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Садыков Денис