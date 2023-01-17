(Кудряшова) Алла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кудряшова) Алла

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1988

Пол

Женский

Отец

1963 г.р.

Мать

1962 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1988

Отец: Кудряшов Владимир

Мать: Кудряшова Татьяна

Рождение ребёнка
09.07.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Садыков Денис

Самара, Самара, Самарская область
Развод
Неизвестно

Муж: Садыков Денис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Садыков Денис

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