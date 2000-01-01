Михеева Анна Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Марк
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.11.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Михеев Алексей
д Ново - Крюково Уржумского р-она
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Михеев Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Михеев Алексей
Смерть
Неизвестно