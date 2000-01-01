Михеева Анна Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михеева Анна Марковна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Марк

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.11.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михеев Алексей

д Ново - Крюково Уржумского р-она
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михеев Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михеев Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Михеев Алексей

Смерть
Неизвестно
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