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Проценок (Старенко) Марфа Евстафьева

Место рождения

Новые Боровичи, Чернігівська область

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Новые Боровичи, Чернігівська область
Бракосочетание
27.10.1790 ст.

Муж: Проценок Герасим Васильев

Новые Боровичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Проценок Павел Герасимов

Отец ребёнка: Проценок Герасим Васильев

Рождение ребёнка
1800

Сын: Проценок Евфимий Герасимов

Отец ребёнка: Проценок Герасим Васильев

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Проценок Анна Герасимова

Отец ребёнка: Проценок Герасим Васильев

Рождение ребёнка
1805

Сын: Проценок Наум Герасимов

Отец ребёнка: Проценок Герасим Васильев

Смерть
Неизвестно
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