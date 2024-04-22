Проценок (Старенко) Марфа Евстафьева
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Бракосочетание
27.10.1790 ст.
Рождение ребёнка
1796
Отец ребёнка: Проценок Герасим Васильев
Рождение ребёнка
1800
Сын: Проценок Евфимий Герасимов
Отец ребёнка: Проценок Герасим Васильев
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Проценок Анна Герасимова
Отец ребёнка: Проценок Герасим Васильев
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Проценок Герасим Васильев
Смерть
Неизвестно