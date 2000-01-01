Суханова Аксинья Кондратьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суханова Аксинья Кондратьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1793 г.р.

Дети

Вычислено 1820 г.р.

Добавил:

ОС
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1820

Дочь: Прасковья Иванова

Отец ребёнка: Суханов Иван Макаров

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суханов Иван Макаров

Смерть
Неизвестно
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