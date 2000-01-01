Суханова Аксинья Кондратьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1820
Дочь: Прасковья Иванова
Отец ребёнка: Суханов Иван Макаров
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Суханов Иван Макаров
Смерть
Неизвестно