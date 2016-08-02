Тихонов Женя
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти02.08.2016
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Новосибирск, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Оксана
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
02.08.2016
Новосибирск, Россия
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Клещихинское кладбище Новосибирска