Тихонов Женя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонов Женя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

02.08.2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новосибирск, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оксана

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
02.08.2016
Новосибирск, Россия
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Клещихинское кладбище Новосибирска
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