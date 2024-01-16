Колосов Вячеслав Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосов Вячеслав Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1855 г.р.

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: Колосов Андрей Прокопьевич

Мать: Колосов Ольга?

Рождение ребёнка
После 1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колосова Елизавета

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колосова Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колосова Елизавета

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Елизавета

Место жительства
Неизвестно
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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