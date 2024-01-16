Колосов Вячеслав Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Отец: Колосов Андрей Прокопьевич
Мать: Колосов Ольга?
Рождение ребёнка
После 1940
Рождение ребёнка
1940
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колосова Елизавета
Место жительства
Неизвестно
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Смерть
Неизвестно