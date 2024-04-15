Ермоленко (Тыщенко) Мария Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
03.02.1884 ст.
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Ермоленко Лука Иванович
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Ермоленко Лука Иванович
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Ирина Лукинична
Отец ребёнка: Ермоленко Лука Иванович
Рождение ребёнка
1908
Сын: Ермоленко Петр Лукич
Отец ребёнка: Ермоленко Лука Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно