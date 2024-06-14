Нечаева (Сибирякова) Татьяна Анатольевна
Место рожденияТюменская Область, р-н. Ишимский, с. Карасуль
Дата рождения29.04.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1955
Тюменская Область, р-н. Ишимский, с. Карасуль
Место жительства
Неизвестно
Донецк
Бракосочетание
16.12.1978
Рождение ребёнка
30.04.1980
Дочь: Ковалевская (Нечаева) Светлана Анатольевна
Отец ребёнка: Нечаев Анатолий Петрович
Рождение ребёнка
18.08.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нечаев Анатолий Петрович