Нечаева (Сибирякова) Татьяна Анатольевна 29.04.1955 — найти родственников по фамилии на Familio
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Нечаева (Сибирякова) Татьяна Анатольевна

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Место рождения

Тюменская Область, р-н. Ишимский, с. Карасуль

Дата рождения

29.04.1955

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1955

Отец: Сибиряков Анатолий Пантелеевич

Мать: Сибирякова (Шубина) Любовь Александровна

Тюменская Область, р-н. Ишимский, с. Карасуль
Место жительства
Неизвестно
Донецк
Бракосочетание
16.12.1978

Муж: Нечаев Анатолий Петрович

Рождение ребёнка
30.04.1980

Дочь: Ковалевская (Нечаева) Светлана Анатольевна

Отец ребёнка: Нечаев Анатолий Петрович

Рождение ребёнка
18.08.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нечаев Анатолий Петрович

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