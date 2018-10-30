Раджабов Абдулла Раджабович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.05.1937
Дата смерти30.10.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.08.1970
Мать ребёнка: Джапарова Патимат Рамазановна
Рождение ребёнка
30.08.1970
Мать ребёнка: Джапарова Патимат Рамазановна
Рождение ребёнка
30.08.1970
Мать ребёнка: Джапарова Патимат Рамазановна
Рождение ребёнка
01.08.1979
Дочь: Раджабова Бакулай Абдуллаевна
Мать ребёнка: Джапарова Патимат Рамазановна
Смерть
30.10.2018