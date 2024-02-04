Насонова Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Куликова Василиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Насонов Валентин Дмитриевич
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Насонов Дмитрий
Рождение ребёнка
1943
Дочь: Насонова Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно