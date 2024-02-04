Насонова Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Насонова Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Куликова Василиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Насонов Валентин Дмитриевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Насонов Дмитрий

Рождение ребёнка
1943

Дочь: Насонова Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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