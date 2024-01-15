Чеперегина Анна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧеперегина Анна Фёдоровна

Чеперегина Анна Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

После 1915

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.02.1878

Муж: Чеперегин Викентий Федорович

Озерко, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.10.1879

Дочь: Августа Викентьевна

Отец ребёнка: Чеперегин Викентий Федорович

Озерко, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Чеперегин Фёдор Викентьевич

Отец ребёнка: Чеперегин Викентий Федорович

Озерко, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Чеперегин Николай Викентьевич

Отец ребёнка: Чеперегин Викентий Федорович

Озерко, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.09.1890

Дочь: Еркова Поликсения Викентьевна

Отец ребёнка: Чеперегин Викентий Федорович

Озерко, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Чеперегин Александр Викентьевич

Отец ребёнка: Чеперегин Викентий Федорович

Рождение ребёнка
18.10.1898

Сын: Чеперегин Герасим Викентьевич

Отец ребёнка: Чеперегин Викентий Федорович

Озерко, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Викентьевна

Отец ребёнка: Чеперегин Викентий Федорович

Смерть
После 1915
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close