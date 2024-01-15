Чеперегина Анна Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиПосле 1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
17.02.1878
Рождение ребёнка
28.10.1879
Дочь: Августа Викентьевна
Отец ребёнка: Чеперегин Викентий Федорович
Рождение ребёнка
1883
Сын: Чеперегин Фёдор Викентьевич
Отец ребёнка: Чеперегин Викентий Федорович
Рождение ребёнка
1887
Сын: Чеперегин Николай Викентьевич
Отец ребёнка: Чеперегин Викентий Федорович
Рождение ребёнка
19.09.1890
Дочь: Еркова Поликсения Викентьевна
Отец ребёнка: Чеперегин Викентий Федорович
Рождение ребёнка
1895
Сын: Чеперегин Александр Викентьевич
Отец ребёнка: Чеперегин Викентий Федорович
Рождение ребёнка
18.10.1898
Сын: Чеперегин Герасим Викентьевич
Отец ребёнка: Чеперегин Викентий Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Викентьевна
Отец ребёнка: Чеперегин Викентий Федорович
Смерть
После 1915