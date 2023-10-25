Русских Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русских Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.10.1985

Дочь: Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Русских Вера Александровна

Рождение ребёнка
16.05.1994

Сын: Русских Иван Владимирович

Мать ребёнка: Русских Вера Александровна

Дружный, Верхнекетский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
19.03.2002

Сын: Русских Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Русских Вера Александровна

Белый Яр, Верхнекетский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александрук Дарья Владимировна

Мать ребёнка: Русских Вера Александровна

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