Русских Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.10.1985
Дочь: Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Русских Вера Александровна
Рождение ребёнка
16.05.1994
Сын: Русских Иван Владимирович
Мать ребёнка: Русских Вера Александровна
Дружный, Верхнекетский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
19.03.2002
Сын: Русских Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Русских Вера Александровна
Белый Яр, Верхнекетский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александрук Дарья Владимировна
Мать ребёнка: Русских Вера Александровна