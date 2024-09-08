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Тюшкин Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Пол

Мужской

Добавил:

NF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тюшкина (Афанасьева) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бутусова (Тюшкина) Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Тюшкина (Афанасьева) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1958

Сын: Тюшкин Валерий Николаевич

Мать ребёнка: Тюшкина (Афанасьева) Александра Ивановна

Шигаевка, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1961

Сын: Тюшкин Олег Николаевич

Мать ребёнка: Тюшкина (Афанасьева) Александра Ивановна

Шигаевка, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.12.1962

Сын: Тюшкин Игорь Николаевич

Мать ребёнка: Тюшкина (Афанасьева) Александра Ивановна

Шигаевка, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
Работа или профессия
1963
шофер

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