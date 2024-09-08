Тюшкин Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1935
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бутусова (Тюшкина) Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Тюшкина (Афанасьева) Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1958
Сын: Тюшкин Валерий Николаевич
Мать ребёнка: Тюшкина (Афанасьева) Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1961
Мать ребёнка: Тюшкина (Афанасьева) Александра Ивановна
Рождение ребёнка
10.12.1962
Мать ребёнка: Тюшкина (Афанасьева) Александра Ивановна
Работа или профессия
1963
шофер