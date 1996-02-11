Косикова Галина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1996
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.07.2012
Отец ребёнка: Егоров Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
10.11.2014
Отец ребёнка: Егоров Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
01.01.2019
Сын: Косиков Константин Васильевич
Отец ребёнка: Егоров Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
26.12.2021
Дочь: Косикова Виктория Васильевна
Отец ребёнка: Егоров Василий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно