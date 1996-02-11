Косикова Галина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКосикова Галина Петровна

Косикова Галина Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1996

Пол

Женский

Добавил:

ME
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1996

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.07.2012

Сын: Косиков Денис Васильевич

Отец ребёнка: Егоров Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
10.11.2014

Сын: Косиков Роман Васильевич

Отец ребёнка: Егоров Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
01.01.2019

Сын: Косиков Константин Васильевич

Отец ребёнка: Егоров Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
26.12.2021

Дочь: Косикова Виктория Васильевна

Отец ребёнка: Егоров Василий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоров Василий Алексеевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close