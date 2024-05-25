Таханова (Аухадиева) Савия Миннахметовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таханова (Аухадиева) Савия Миннахметовна

Место рождения

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1940

Дата смерти

2020

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Аухадиев Миннахмет Аухадиевич

Мать: Аухадиева Гаиша Гарифулловна

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Таханов Ринат Ильясович

Отец ребёнка: Таханов Ильяс

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Таханов Марат Ильясович

Отец ребёнка: Таханов Ильяс

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Таханов Ильяс

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Таханов Ильяс

Место жительства
Неизвестно
Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
2020

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