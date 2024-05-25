Таханова (Аухадиева) Савия Миннахметовна
Место рождения
Дата рождения1940
Дата смерти2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Таханов Ильяс
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Таханов Ильяс
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Таханов Ильяс
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Таханов Ильяс
Место жительства
Неизвестно
Смерть
2020