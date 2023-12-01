Синьков Илья Николаевич 02.06.1897 — найти родственников по фамилии на Familio
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Синьков Илья Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1897

Дата смерти

1963

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1904 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1932 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синькова (Чупина) Варвара Федоровна

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Синькова (Чупина) Варвара Федоровна

Рождение ребёнка
27.05.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Синькова (Чупина) Варвара Федоровна

д.Исаково, Челябинская область
Рождение ребёнка
23.02.1932

Дочь: Анисимова (Синькова) Зоя Ильинична

Мать ребёнка: Синькова (Чупина) Варвара Федоровна

д.Исаково, Челябинская область
Смерть
1963

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