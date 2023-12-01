Синьков Илья Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.06.1897
Дата смерти1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Синькова (Чупина) Варвара Федоровна
Рождение ребёнка
27.05.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Синькова (Чупина) Варвара Федоровна
д.Исаково, Челябинская область
Рождение ребёнка
23.02.1932
Дочь: Анисимова (Синькова) Зоя Ильинична
Мать ребёнка: Синькова (Чупина) Варвара Федоровна
д.Исаково, Челябинская область
Смерть
1963